Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Lübnan Ulaştırma Bakanı: Hava Sahası İddiaları Yalan

Ali Hamiyye, Lübnan hava sahasının kapatıldığına dair iddiaları reddetti ve durumu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:55
Lübnan Ulaştırma Bakanı: Hava Sahası İddiaları Yalan

Lübnan Hava Sahası İddialarına Resmi Yanıt

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems kentine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası ortaya atılan Lübnan hava sahasının kapatıldığı iddialarını yalanladı.

Bakan Hamiyye'nin Açıklamaları

Hamiyye, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lübnan hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığına dair çıkan haberler asılsızdır." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Mecdel Şems Saldırısı ve Sonuçları

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde meydana gelen roket saldırısında, futbol sahasına düşen mermiler sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Yaralıların 6'sının durumu ağır.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan'daki Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Ancak Hizbullah Hareketi, bu suçlamaları reddetti.

Netanyahu’nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, saldırıyla ilgili olarak, "Bu ölümcül saldırıyı not etmeyeceğiz. Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tıkalı bağırsakları açıyor! 1 bardakla motor gibi çalıştıracak!

Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

Uçak biletlerinde yüzde 40'lık indirim fırsatı! Bilet arayanlara talih kuşu kondu!

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!