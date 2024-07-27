Lübnan Ulaştırma Bakanı: Hava Sahası İddiaları Yalan

Lübnan Hava Sahası İddialarına Resmi Yanıt

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems kentine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası ortaya atılan Lübnan hava sahasının kapatıldığı iddialarını yalanladı.

Bakan Hamiyye'nin Açıklamaları

Hamiyye, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lübnan hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığına dair çıkan haberler asılsızdır." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Mecdel Şems Saldırısı ve Sonuçları

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde meydana gelen roket saldırısında, futbol sahasına düşen mermiler sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Yaralıların 6'sının durumu ağır.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan'daki Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Ancak Hizbullah Hareketi, bu suçlamaları reddetti.

Netanyahu’nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, saldırıyla ilgili olarak, "Bu ölümcül saldırıyı not etmeyeceğiz. Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek." dedi.