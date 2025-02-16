Lübnan ve Katar Başbakanları, İsrail'in Çekilme Sürecini Görüştü

Katar ve Lübnan Liderlerinden Önemli Görüşme

Lübnan ve Katar başbakanları, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilme sürecini ve bölgesel konuları görüştü. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığına göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnanlı mevkidaşı Nevvaf Selam ile telefonla bir araya geldi.

İşbirliği ve Destek Vurgusu

Yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve bunu geliştirme yolları üzerinde durulurken, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilme sürecine dair gelişmeler de ele alındı. Al Sani, Katar'ın Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği özellikle vurguladı.

Ateşkes Anlaşmasının Ardından Gerçekleşen Gelişmeler

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu anlaşma gereği, İsrail ordusu 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmekle yükümlüydü. Ancak, İsrail'in Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediği" iddiası ile işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatma talebinde bulunması, tartışmalara yol açtı.

İsrail, çekileceği bölgelerde askerlerini 5 noktada konuşlandıracağını açıklarken, Lübnanlı yetkililer bu duruma karşı çıkmaktadır. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, 73 kişi hayatını kaybetmiş ve 265 kişi yaralanmıştır.