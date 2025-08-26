DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,82 -0,3%
ALTIN
4.462,62 -0,64%
BITCOIN
4.503.297,14 -0,08%

Lübnan Yargısı, Riyad Selame'nin 20 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Bırakılmasını Onayladı

Lübnan yargısı, eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin 20 milyon dolar ve 5 milyar lira kefaletle serbest bırakılmasını onayladı; ödeme yapılmadığı için tahliye gerçekleşmedi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:02
Lübnan Yargısı, Riyad Selame'nin 20 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Bırakılmasını Onayladı

Lübnan Yargısı, Riyad Selame'nin Kefaletle Serbest Bırakılmasını Onayladı

İddianame Komitesi kararını Beyrut'ta açıkladı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'ta Hakim Nesib Elia başkanlığında toplanan İddianame Komitesi, eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin kefaletle serbest bırakılmasını onayladı.

Karara göre Selame'nin serbest bırakılması için 20 milyon dolar ile birlikte 5 milyar Lübnan lirası (yaklaşık 50 bin dolar) kefalet bedeli belirlendi. Ancak, söz konusu miktarın henüz ödenmediği ve bu nedenle Selame'nin tahliye edilmediği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Selame hakkında bir yıl süreyle yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

Riyad Selame, Lübnan Merkez Bankası'nı 1993'ten itibaren yönetiyordu. Selame, Eylül 2024'te mali yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve görevini yardımcısı Vesim Mansuri'ye devretmişti.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Kenya'da Boni Ormanı Operasyonu: Eş-Şebab'ın 5 Üyesi Öldürüldü
3
Ukrayna, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda 'Ukrayna-Benelüks formatı'nı başlattı
4
Antalyaspor Dario Saric’i 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
5
Hakan Fidan Dublin'de Senatör Alison Comyn ile Görüştü
6
İsrail ordusu: Nasır Hastanesi saldırısı 'kamerayı vurmak' için yapıldı — 5 gazeteci öldü
7
Bursa'da Operasyon: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025