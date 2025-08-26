Lübnan Yargısı, Riyad Selame'nin 20 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Bırakılmasını Onayladı

Lübnan Yargısı, Riyad Selame'nin Kefaletle Serbest Bırakılmasını Onayladı

İddianame Komitesi kararını Beyrut'ta açıkladı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'ta Hakim Nesib Elia başkanlığında toplanan İddianame Komitesi, eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin kefaletle serbest bırakılmasını onayladı.

Karara göre Selame'nin serbest bırakılması için 20 milyon dolar ile birlikte 5 milyar Lübnan lirası (yaklaşık 50 bin dolar) kefalet bedeli belirlendi. Ancak, söz konusu miktarın henüz ödenmediği ve bu nedenle Selame'nin tahliye edilmediği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Selame hakkında bir yıl süreyle yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

Riyad Selame, Lübnan Merkez Bankası'nı 1993'ten itibaren yönetiyordu. Selame, Eylül 2024'te mali yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve görevini yardımcısı Vesim Mansuri'ye devretmişti.