Lufthansa'nın Tel Aviv Uçuş İptalleri 25 Kasım'a Kadar Uzatıldı

Lufthansa, Tel Aviv Uçuşlarını İptal Etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki yaşanan olaylar nedeniyle Tel Aviv'e yapılan uçuşların iptal süresini 25 Kasım 2024’e kadar uzattığını açıkladı.

Uçuş Planında Güncelleme

Şirketin yaptığı resmi açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmeler neticesinde uçuş programında güncellemeler yapıldığı belirtilmiştir.

Öncelikle, Tel Aviv'e yönelik uçuşlar 10 Kasım'dan itibaren askıya alınmıştı. Ayrıca, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ise 28 Şubat 2025'e kadar gerçekleştirilecek uçuşların da iptal edildiği ifade edildi.

Güvenlik Endişeleri

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonrası artan güvenlik kaygıları sebebiyle, Lufthansa son zamanlarda Orta Doğu'na olan uçuş iptallerini birçok kez uzatmayı tercih etmektedir.

Lufthansa Grubu Hakkında

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi farklı marka ve firmaları da bünyesinde barındırmaktadır.