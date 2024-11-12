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Lufthansa Uçağındaki Türbülans: 11 Kişi Yaralandı

Lufthansa'nın Buenos Aires-Frankfurt seferinde türbülansa giren uçakta 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:59
Lufthansa Uçağındaki Türbülans: 11 Kişi Yaralandı

Şiddetli Türbülans: 11 Yaralı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Buenos Aires'ten Frankfurt'a giden uçağı, Atlantik üzerinde şiddetli türbülansa girdi. Bu olay sonucunda toplamda 11 kişi yaralandı.

Uçuş Detayları ve Yaralılar

DLH511 uçuş numaralı Boeing 747-8 jumbo jet, 39 yolcuyla sefer yapıyordu. Türbülans nedeniyle 6'sı mürettebat, 5'i yolcu olmak üzere 11 kişi hafif yaralandı. Uçak indikten sonra yaralılar tedavi altına alındı.

Güvenlik Açıklaması

Lufthansa yetkilileri, yaptıkları açıklamada türbülansa rağmen uçuş güvenliğinde herhangi bir sorunun meydana gelmediğini belirtti. Yolcuların güvenliği öncelikli hedefimizdir, ifadeleriyle durumu değerlendirdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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