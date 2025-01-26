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Lukaşenko: 'Ukrayna'daki savaşta bu yıl tünelin sonunda ışık görünecek'

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya-Ukrayna savaşında bu yıl çözüme ulaşılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:49
Lukaşenko: 'Ukrayna'daki savaşta bu yıl tünelin sonunda ışık görünecek'

Ukrayna Savaşında Çözüm Umudu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bu yıl bir tür çözüm olacağına inandığını açıkladı. Lukaşenko, "Savaşın biteceğini söylemiyorum. Muhtemelen çatışma uzun süre devam edecek. Ama bir çözüm olacak. Bu yıl tünelin sonunda ışık görünecek," dedi.

Oy Kullanımı ve Medya Açıklamaları

Lukaşenko, başkent Minsk’teki cumhurbaşkanı seçimi için oyunu kullandıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle bölgede olası değişiklikler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Lukaşenko, "Donald (Trump) büyük bir sanatçı ve şovmen. Bu tür değişiklikleri nasıl yapacağını biliyor. Ancak nelerin değişeceğini tam olarak anlayamadığımı söylemeliyim," ifadelerini kullandı.

Barış ve İşbirliği Vurgusu

Lukaşenko, Trump'ın açıklamalarına karşı Türk tarzında bir soğukkanlılıkla yaklaştıklarını belirtti. "Amerika'dan herhangi bir yardım beklemiyoruz ancak onlarla işbirliği yapmak istiyoruz," dedi. Ayrıca, Belarus’ta Rusya ile müzakerelerin sürdüğüne dikkat çekti.

Zelenskiy ile İddialı Diyalog

Lukaşenko, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kendisine yönelik iddialarına cevap vererek, "Bunu duyduğumda kötü oldum. Bu kesinlikle kabul edilemez," dedi. Ukrayna'ya yönelik saldırı önerisinde bulunmadığını vurguladı.

Savaşın Son Bulması İçin Çağrı

Lukaşenko, savaşta insanların ölmesini istemediğini belirterek, "Milyonlarca kişi ölecek. Buna kimin ihtiyacı var?" dedi. Savaşın sona ermesi için Avrupa'nın çıkarlarını gözetmesi gerektiğini ifade etti.

Seçimlerin Önemi

Lukaşenko, Avrupa Birliği’nin Belarus’taki seçimleri tanıma kararıyla ilgili, "Benim için en önemli şey Belarusluların bu seçimleri tanımasıdır," ifadelerini kullandı.

Gelecek Üzerine Düşünceler

Lukaşenko, Rusya'nın Oreşnik balistik füze sisteminin Belarus'a yerleştirilmesine dair soruları da yanıtlayarak, Smolensk’e yakın bir yer düşünüldüğünü belirtti.

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