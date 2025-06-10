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Lüks Mega Yat 'Aviva' Fethiye'ye Geldi

Dünyanın en büyük yatlarından biri olan 'Aviva', Fethiye'de yakıt ikmali için limana yanaştı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 16:46
Lüks Mega Yat 'Aviva' Fethiye'ye Geldi

Dünyanın En Büyük Yatlarından Biri Fethiye'de

Dünyanın en büyük lüks mega yatları arasında yer alan 'Aviva', Muğla'nın Fethiye ilçesine yakıt ikmali yapmak üzere demir attı. Cayman Adaları bayrağını taşıyan 98 metre uzunluğundaki bu dev yat, Fethiye Limanı'na yanaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Akaryakıt İkmal İşlemleri Başladı

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Yatın akaryakıt ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması, Fethiye'deki yerel ekonomiyi de canlandırdı.

Mürettebat ve Özellikler

Almanya'da 2017 yılında inşa edilen 'Aviva', toplamda 25 kişilik bir mürettebatla hizmet veriyor. Yat, 40 süit odası ve 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yapısıyla göz alıyor. Akaryakıt ikmal işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yat limandan ayrılacak.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye...

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye...

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

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