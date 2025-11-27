Lüleburgaz'da Çiftçilere Hayvan Hastalıkları ve Salgın Tedbirleri Eğitimi

Lüleburgaz köylerindeki üreticilere, hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:05
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı köylerdeki üreticilere, hayvan hastalıkları ve olası salgınlara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim çalışmasının içeriği

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yürütülen eğitimde; muhtemel salgın hastalıklar, mücadele yöntemleri ve uygulanacak tedbirler hakkında hayvan sahiplerine ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Kurumdan yapılan açıklama

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan açıklamada, "Alınan tedbirler ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam edecektir. Konu ile ilgili her türlü sorun ve talepler il ve ilçe müdürlüklerimizden alınabilecektir" denildi.

