Hüseyin Sevdi, Orhangazi Zeytin Kooperatifi Başkanı Seçildi

Hüseyin Sevdi, Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Kooperatifi’nin Yeni Başkanı
Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin seçimli olağan genel kurulunda oyların çoğunluğunu alan Hüseyin Sevdi, kooperatifin yeni başkanı oldu.
Genel Kurul ve Oy Dağılımı
Genel kurul, kooperatifin Çeltikçi Mahallesi’ndeki binasında gerçekleştirildi. Toplam 894 üyenin oy kullandığı toplantıda, geçerli oyların 638’ini Hüseyin Sevdi alırken, diğer aday Hasan Cevizlidere 252 oyda kaldı.
Yaklaşık 3 saat süren oy verme işleminin ve sayımın ardından Hüseyin Sevdi başkanlığa seçildi.
Gündem Maddeleri ve Yapılan Değişiklikler
Genel kurulda toplam 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bu maddeler arasında yer alan yönetim kurulu üye sayısının artırılması teklifi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üye sayısının 4’ten 6’ya çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi.
Yeni Yönetim Kurulu
Asil Üyeler: Hüseyin Sevdi, Soner Sümer, Şaban Ayrancı, Kazım Akoğlu, Ahmet Öztürk, Ahmet Çil
Yedek Üyeler: Remzi Bayram, Serkan Özen, Fikret Öztürk, Gülek Açıkgöz, Mustafa Sıtkı Alemdaroğlu, Nurettin Kuzu
Kooperatif Temsilcileri
Asil: Remzi Bayram, Hüseyin Sevdi, Serkan Özen, Mustafa Bayer, Hasan Basri Tuna, Savaş Sakin, Emin Karasakal, Mehmet Bozbey, Barış Genç, Ertan Ergül, Şaban Bulut, Mahmut Varol, Recep Kaçar, Hüseyin Toker, Adnan Barış, Osman Gürel, Mehmet Demirhan, Turhan Kavas, İsmail Varol, Süleyman Çur, Remzi Şentürk, Ali Hikmet Ertürk, Hasan Sevci, Ahmet Yıldız
