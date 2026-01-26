Körfez'de Yarıyıl Coşkusu: Çilek Abla ve Bubble Show

Körfez Belediyesi'nin düzenlediği 'Çilek Abla ve Bubble Show' Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde sahnelendi; çocuklar müzikli oyunlarla eğlendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:10
Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Körfez Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında 'Çilek Abla ve Bubble Show' gösterisi sahnelendi.

Öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmeleri amacıyla hazırlanan kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

Etkinlikte sahne alan 'Çilek Abla' karakteri ve balon gösterileriyle çocuklar keyifli vakit geçirdi. Müzikli oyunlara eşlik eden minikler, sahne şovlarını ilgiyle takip etti.

Tatil süresince çocuklar için hazırlanan farklı etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

