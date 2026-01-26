Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri yarıyıl tatilinde okulları temizledi

Bolu'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, kamu yararına çalışma projesi kapsamında yarıyıl tatilinde okulların temizlik ve bakımını gerçekleştirdi.

Protokol ve uygulama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda, eğitim kurumlarının ikinci döneme hazırlanması için çalışma başlatıldı.

Hedef okullar ve çalışma kapsamı

Proje kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler kentteki 3 okul'da çalışma yürüttü: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Fen Lisesi.

Yarıyıl tatili boyunca görev alan yükümlüler, okulların kapılarını öğrencilere hazır hale getirmek için yoğun mesai harcadı. Sınıflar, koridorlar, lavabolar ve okul bahçeleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları temizlenerek hijyenik hale getirildi.

BOLU'DA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDAKİ YÜKÜMLÜLER, KAMU YARARINA ÇALIŞMA PROJESİ KAPSAMINDA YARIYIL TATİLİNDE OKULLARIN TEMİZLİK VE BAKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.