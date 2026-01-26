Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri yarıyıl tatilinde okulları temizledi

Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yarıyıl tatilinde 3 okulda temizlik ve bakım yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:07
Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri yarıyıl tatilinde okulları temizledi

Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri yarıyıl tatilinde okulları temizledi

Bolu'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, kamu yararına çalışma projesi kapsamında yarıyıl tatilinde okulların temizlik ve bakımını gerçekleştirdi.

Protokol ve uygulama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda, eğitim kurumlarının ikinci döneme hazırlanması için çalışma başlatıldı.

Hedef okullar ve çalışma kapsamı

Proje kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler kentteki 3 okul'da çalışma yürüttü: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Fen Lisesi.

Yarıyıl tatili boyunca görev alan yükümlüler, okulların kapılarını öğrencilere hazır hale getirmek için yoğun mesai harcadı. Sınıflar, koridorlar, lavabolar ve okul bahçeleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları temizlenerek hijyenik hale getirildi.

BOLU'DA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDAKİ YÜKÜMLÜLER, KAMU YARARINA ÇALIŞMA PROJESİ...

BOLU'DA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDAKİ YÜKÜMLÜLER, KAMU YARARINA ÇALIŞMA PROJESİ KAPSAMINDA YARIYIL TATİLİNDE OKULLARIN TEMİZLİK VE BAKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

BOLU'DA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDAKİ YÜKÜMLÜLER, KAMU YARARINA ÇALIŞMA PROJESİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de KETEM Servisleriyle Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması
2
Sürüden Ayrılan Penguen Viral Oldu: Belediyelerden Gülümseten Paylaşımlar
3
Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı
4
MSÜ 2026 Başvuruları İçin Son 3 Gün: 29 Ocak'a Kadar
5
Wadephul’un Letonya ve İsveç Ziyareti Buzlanma Nedeniyle Aksadı
6
Adem Şahin Yeniden Başkan: Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Güven Tazeledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları