Lüleburgaz'da Şehit Berkay Karaca İçin Mevlit

Azerbaycan dönüşünde şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubayı Üstçavuş Berkay Karaca için Lüleburgaz'da baba ocağında mevlit okutuldu; protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 08:41
Lüleburgaz'da Şehit Berkay Karaca İçin Mevlit

Lüleburgaz'da Şehit Berkay Karaca İçin Mevlit Okutuldu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için, Lüleburgaz ilçesindeki baba ocağında mevlit okutuldu.

Törenin Ayrıntıları

Mevlit programı, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu törende, vatandaşlar ve protokol mensupları şehit için dualar etti.

Katılımcılar

Programa katılanlar arasında Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mknz. P. Tugay Komutanı Tuğg. Ali Aydın Torun, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, şehidin babası Nedim Karaca, polis ve askeri personel ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Tören Sırasında ve Sonrasında

Şehidin evinde okunan dualara katılan vatandaşlar hep birlikte "amin" dedi. Mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu. Karaca ailesi, taziyeye gelenleri gözyaşlarıyla karşıladı ve destekleri için teşekkür etti.

LÜLEBURGAZ'DA ŞEHİT BERKAY KARACA İÇİN MEVLİT OKUNDU

LÜLEBURGAZ'DA ŞEHİT BERKAY KARACA İÇİN MEVLİT OKUNDU

LÜLEBURGAZ'DA ŞEHİT BERKAY KARACA İÇİN MEVLİT OKUNDU

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Sokak Köpeklerinden Kaçan Tavuk Oto Lastikçiye Sığındı
2
Erzincan'da Kuşburnu Hasadı Başladı: Dağların Kırmızı Hazinesi
3
Kars'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağışı Etkili Oldu
4
Lüleburgaz'da Şehit Berkay Karaca İçin Mevlit
5
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
6
Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Video ile Öldürmekle Tehdit Eden Kişi Tutuklandı
7
İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?