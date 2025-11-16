Lüleburgaz'da Şehit Berkay Karaca İçin Mevlit Okutuldu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için, Lüleburgaz ilçesindeki baba ocağında mevlit okutuldu.

Törenin Ayrıntıları

Mevlit programı, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu törende, vatandaşlar ve protokol mensupları şehit için dualar etti.

Katılımcılar

Programa katılanlar arasında Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mknz. P. Tugay Komutanı Tuğg. Ali Aydın Torun, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, şehidin babası Nedim Karaca, polis ve askeri personel ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Tören Sırasında ve Sonrasında

Şehidin evinde okunan dualara katılan vatandaşlar hep birlikte "amin" dedi. Mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu. Karaca ailesi, taziyeye gelenleri gözyaşlarıyla karşıladı ve destekleri için teşekkür etti.

