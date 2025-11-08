Lüleburgaz'ın Kurtuluşu 103. Yılında Coşkuyla Kutlandı

8 Kasım etkinlikleri çelenk sunma, anma töreni, halk oyunları ve kortej ile sürdü

Kırlareli’ne bağlı Lüleburgaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

8 Kasım Kurtuluş Günü Kutlama Programı, çelenk sunma töreni ile başladı. Tören programı kapsamında önce saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu, ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile şiirler yer aldı.

Anma programı, halkın beğenisini toplayan halk oyunları gösterileriyle devam etti. Kutlama kapsamında; sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve esnaf odalarının katıldığı geleneksel kortej geçişi gerçekleştirildi ve tören bu etkinlikle sonlandırıldı.

Törene Lüleburgaz ilçe Kaymakamı Kemal Yıldız, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

