Lüleburgaz, Şehit Berkay Karaca'yı Uğurladı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130'da şehit olan Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Lüleburgaz’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:42
Lüleburgaz, şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, memleketi Lüleburgaz’da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehidin naaşı ilk olarak 8 Kasım Mahallesi’ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Ardından cenaze, dualarla Sokullu Mehmet Paşa Camii’ne götürüldü. Törende duygusal anlar yaşandı.

Türk bayrağına sarılı naaş askerlerin omuzlarında taşınırken, şehidin ağabeyi Bünyam Karaca tabuta sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesinin feryadı törende bulunanların yüreğini dağladı.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından kıldırıldı. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına alınarak kortej eşliğinde bir süre taşındı ve dualarla Lüleburgaz Şehitliği’nde defnedildi.

Törene katılanlar

Camide düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan isimler arasında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ve Vecdi Gündoğdu yer aldı.

Ayrıca törene 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Berkay Karaca'nın, C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olduğu bildirildi.

