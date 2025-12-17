Lüleburgaz'ta Şehit Berkay Karaca'nın Adı Sokağa ve Duraga Verildi

Lüleburgaz'ta Şehit Berkay Karaca'nın Adı Sokağa ve Durakta Yaşatılacak

Belediye Meclisi kararıyla isim değişikliği

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde alınan kararla, 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın adı, evinin bulunduğu sokağa ve durağa verildi.

Belediye Meclisinde kabul edilen kararın ardından sokak ve durak isimleri değiştirildi ve tabelalar yenilendi. Düzenlenen etkinlikte durak tabelası, şehidin ailesi tarafından yerine asıldı.

Şehit ailesi, alınan bu anlamlı karardan dolayı teşekkür ederek, evlatlarının isminin ilçede yaşatılacak olmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

