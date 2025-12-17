DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,22 -0,03%
ALTIN
5.944,57 -0,44%
BITCOIN
3.697.251,56 1,27%

Lüleburgaz'ta Şehit Berkay Karaca'nın Adı Sokağa ve Duraga Verildi

Lüleburgaz Belediye Meclisi, 11 Kasım 2025'te Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen asker Berkay Karaca'nın adını evinin bulunduğu sokak ve durakta yaşatmayı kararlaştırdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:27
Lüleburgaz'ta Şehit Berkay Karaca'nın Adı Sokağa ve Duraga Verildi

Lüleburgaz'ta Şehit Berkay Karaca'nın Adı Sokağa ve Durakta Yaşatılacak

Belediye Meclisi kararıyla isim değişikliği

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde alınan kararla, 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın adı, evinin bulunduğu sokağa ve durağa verildi.

Belediye Meclisinde kabul edilen kararın ardından sokak ve durak isimleri değiştirildi ve tabelalar yenilendi. Düzenlenen etkinlikte durak tabelası, şehidin ailesi tarafından yerine asıldı.

Şehit ailesi, alınan bu anlamlı karardan dolayı teşekkür ederek, evlatlarının isminin ilçede yaşatılacak olmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

LÜLEBURGAZ'DA ŞEHİDİN İSMİ SOKAĞA VE DURAĞA VERİLDİ

LÜLEBURGAZ'DA ŞEHİDİN İSMİ SOKAĞA VE DURAĞA VERİLDİ

LÜLEBURGAZ'DA ŞEHİDİN İSMİ SOKAĞA VE DURAĞA VERİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Maccabi Tel Aviv ve İsrail Protesto Edildi
2
Ordu Ünye'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek
4
Memişoğlu: Türkiye'nin üçte birinin sigara içmesini bir Sağlık Bakanı olarak istemiyorum
5
MHP'li Muratgül'den AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
6
Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz
7
Fidan, BM İnsani İşler Koordinatörü Fletcher’i Kabul Etti

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor