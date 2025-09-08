M23 Shoa Kasabasını Yeniden Ele Geçirdi — Kuzey Kivu'da Gerilim

M23 Shoa kasabasını yeniden ele geçirdi

Kuzey Kivu'nun Masisi bölgesinde kontrol yeniden değişti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23), ordunun ve hükümet yanlısı milislerin kontrolündeki Shoa kasabasını yeniden ele geçirdi. Kasaba, 6 Eylül Cumartesi günü M23 güçlerinin kontrolüne geçti.

Shoa, daha önce KDC ordusu ile yerel savunma gücü olarak bilinen Wazalendo milisinin kontrolündeydi. Bölge sakinlerinin aktardığı bilgiye göre isyancılar, geçen pazar sabahı erken saatlerde kasabaya saldırarak ordu ve Wazalendo birliklerini geri çekilmeye zorladı.

Ordu Sözcüsü General Sylvain Ekenge, hafta sonu yaptığı açıklamada M23 güçlerinin Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerindeki ordu mevzilerine yaptığı saldırıları kınadı. Ekenge, saldırıların Washington ve Doha'da imzalanan barış anlaşmalarının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

AA'ya konuşan bir Shoa sakini, şu anda kasabanın M23 kontrolünde olduğunu, süregelen çatışmaların pazar gününden sonra bölgeye görece bir sakinlik getirdiğini söyledi.

Masisi bölgesi, altın, kobalt ve tantal gibi değerli madenlerle zengin olması nedeniyle üç aydan uzun süredir ordu ile isyancılar arasında kontrol mücadelesine sahne oluyor.

KDC'deki çatışmalar

23 Mart 2009'da bölge ülkelerinin KDC'nin doğasında güvenliği sağlamak amacıyla imzaladığı barış anlaşmasının bozulmasının ardından ortaya çıkan grup, M23 adıyla anılmaya başladı. KDC hükümeti ile M23 arasında 19 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı, ancak siyasi müzakereler sürerken bölgede çatışmalar devam ediyor.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor. KDC hükümeti M23'ün Ruanda tarafından lojistik ve askeri destek aldığını iddia ederken, Ruanda bu suçlamaları reddediyor.

Yılbaşından bu yana M23 saldırılarında Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu gibi önemli merkezler ele geçirilmişti. KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu ve 7 bin kişi hayatını kaybetti.