Mabel Matiz'in "Perperişan" Şarkısına Erişim Engeli Talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı için "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" iddiasıyla erişim engeli talep etti.