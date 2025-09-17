Mabel Matiz'in "Perperişan" Şarkısına Erişim Engeli Talebi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısına ilişkin olarak, erişimin engellenmesi talebiyle resmi başvuruda bulundu.
Bakanlığın Gerekçesi
Dilekçe, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunuldu ve şarkının içeriğinin "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" taşıdığı öne sürüldü.
Bakanlık, şarkının aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği gerekçelerini dilekçede yer verdi.
Vatandaş Başvuruları ve İstenecek İcraat
Dilekçede ayrıca, vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayetler bulunduğu kaydedildi.
Kararın uygulanması için talebin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.