Mabel Matiz "müstehcenlik" soruşturmasında ifade verdi

Soruşturma ve ifadenin ayrıntıları

Mabel Matiz ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca, hakkında başlatılan "müstehcenlik" suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaca hakkında, yazdığı "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Karaca, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Polis eşliğinde Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na çıkan Karaca, burada ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Savcılıktaki ifadesinde Karaca, söz konusu şarkı sözlerinin kendisine ait olduğunu, sosyal medya hesabı ve YouTube adresinden kendi rızası ve ekibiyle yayınladıklarını belirtti.

Şarkının sözlerinde müstehcenlik kastı bulunmadığını savunan Karaca, ifadede şu açıklamayı yaptı: "Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül'de bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra bu sözlerime hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grubu bu şarkının bestesini hazırlayarak, Türk Halk müziği sözleriyle kendi albümleri için benden bir şarkı yazılmasını istediler. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı."

Karaca, şarkıyı yazma amacının diğer eserleriyle aynı olduğunu belirterek, "Diğer şarkılarımı hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da o amaç için yazdım. Benim müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da negatif yönlendirmek değil aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Amacının suç işlemek olmadığını, negatif duygular uyandıracağını düşündüğü eserlerine müdahale ettiğini ileri süren Karaca, "Pişmanım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.