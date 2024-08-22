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Macar Bakan'dan AB'ye Göçmen İle İlgili Sert Eleştiriler

Macaristan ile AB arasında göçmen politikası üzerine yeni gerginlikler yaşanıyor. Gergely Gulyas, sığınmacıları Brüksel'e gönderebileceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:22
Macar Bakan'dan AB'ye Göçmen İle İlgili Sert Eleştiriler

Macar Bakan'dan Sert Açıklama

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürütmekte olan Macaristan ile Birlik yönetimi arasında gerilim giderek artıyor. Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı’nın ülkesine verdiği cezalara dikkat çekerek, Brüksel'in sığınmacılar konusunda ikiyüzlü davranış sergilediğini öne sürdü.

Brüksel'e Tek Yön Bilet Yollama Önerisi

Gulyas, bir basın toplantısında, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Macaristan'a, Birlik'in iltica politikası ile uyumsuz hareket ettiği gerekçesiyle kesilen 200 milyon avroluk cezasına da değindi. "Brüksel göçmen istiyorsa, onları tek yön biletle gönderebiliriz" şeklinde ifadeler kullanan Gulyas, bu konuda AB’nin tutumunu eleştirdi.

Şengen Sınırlarının Korunması

Gulyas, "AB dış sınırında göçü durdurmayı imkansız hale getirirse herkese tek yön bilet vereceğiz" diyerek, sınır güvenliğinin yalnızca Macaristan için değil tüm Avrupa için bir sorun olduğuna dikkat çekti. Ülkesinin Ukrayna ve Sırbistan ile sınır paylaşmasına rağmen, bu noktada ek kaynak talep etmediğini belirtti.

Geçmişten Günümüze Gerginlik

Macaristan ile Avrupa Birliği arasındaki bu gerilim, Aralık 2020'ye kadar uzanıyor. AB Adalet Divanı, o tarihte Macaristan’ın sığınmacıları hukuka aykırı şekilde tuttuğuna hükmetmişti. Macaristan’ın bu kararları reddetmesi üzerine, mahkeme, ülkenin AB'nin sığınma mevzuatından kasıtlı olarak kaçındığını belirterek 200 milyon avro para cezası uygulamıştı.

AB'nin Eleştirileri

Avrupa Birliği, Macaristan'ı demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında yaşanan gerilemeler sebebiyle sık sık eleştiriyor. Bununla birlikte, Macaristan'ın Rusya ile olan ilişkileri de AB’nin ortak dış politikasına uyumsuzluk gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.

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