Macar Tatlıları Dobos ve Esterhazy, Ankara'da Tanıtıldı

Macar Tatlıları Ankara'da Tanıtıldı

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Macaristan Ayı" etkinliği, Macar tatlılarının tanıtımına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Ankara'da bir kafede gerçekleştirildi ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile birçok davetlinin katılımıyla renklendi.

Büyükelçi Matis, etkinlikte yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek, Türkiye ve Macaristan'ın gastronomi ve kültürü birleştiren ülkeler olduğunu vurguladı. "Kültür ve gastro programının bir arada olması beni çok mutlu ediyor. Sizlerle de bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum," ifadelerini kullanan Matis, 2024 yılında düzenlenecek Macar-Türk Kültür yılı kapsamında çeşitli etkinliklerin planlandığını hatırlattı.

Etkinlikte, Macaristan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dalma Kovacs, katılımcılara tatlıların tarihçesini anlatırken, konuklara Macar mutfağının meşhur tatlıları Dobos ve Esterhazy pastaları ikram edildi. Ayrıca etkinlik çerçevesinde bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programın bir diğer önemli noktası ise, "Tatlı Elçileri - Gastrodiplomasi" adlı serginin açılışı oldu. Bu sergi ile katılımcılara Macar tatlılarının yanı sıra, bu tatlıların kültürel önemi ve gastronomik zenginliği tanıtıldı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği "Macaristan Ayı" etkinliği kapsamında, Macar tatlıları tanıtıldı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği "Macaristan Ayı" etkinliği kapsamında, Macar tatlıları tanıtıldı.