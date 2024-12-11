Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yarın Türkiye'yi ziyaret ederek önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Bu ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Orban'ın Türkiye ziyareti hakkında bilgiler paylaştı. Kovacs, Orban'ın, Ukrayna ve Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Erdoğan ile bir araya geleceğini iletti.

Ayrıca, ikili görüşmenin ardından Orban'ın 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'ne katılacağı ifade edildi.