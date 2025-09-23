Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı

Budapeşte'de Ludovika Ulusal Kamu Hizmet Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi resmi törenle açıldı; devlet ve akademi temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:32
Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı

Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı

Budapeşte'de, Ludovika Ulusal Kamu Hizmet Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dünyası Çalışmaları Merkezinin resmi açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa ilişkin bilgi, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Törene, Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Daire Başkanı Turhan Dilmaç ve İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yaşar Sarı ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Kovacs'ın vurguları ve merkezin rolü

Törende konuşan Zoltan Kovacs, Macaristan'ın Türk dünyasıyla ilişkilerinin ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içindeki gözlemci üyeliğinin sadece bir iletişim kampanyası olmadığını; 21'inci yüzyılın değişen jeopolitik denkleminden kaynaklanan bir gereksinim olduğunu vurguladı. Kovacs, Ludovika'daki yeni merkezin bu alanda bilgi sahibi yöneticiler yetişmesine katkı sağlayacağını ve Türk dünyasıyla ilişkiler bağlamında ilave bir platform işlevi göreceğini belirtti.

Paneller ve gündem

Etkinlikte dış politika, diplomasi, akademi ve bağlantısallık gibi başlıklarda paneller düzenlendi. Panellerde Turhan Dilmaç ve Prof. Dr. Yaşar Sarı konuşmalar yaptı; Türk dünyasının yükselen konumu ve TDT kapsamlı şekilde ele alındı.

Macaristan'ın TDT ile ilişkisi

Macaristan, 2018'de TDT'ye gözlemci üye olarak katılmıştı. Ülke, mayıs ayında ilk kez bir gözlemci ülkede düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış; ayrıca TDT'nin Budapeşte'de bir Temsilcilik Ofisi bulunuyor.

Macaristan'daki bir üniversite bünyesinde kurulan Türk Dünyası Çalışmaları Merkezinin resmi...

Macaristan'daki bir üniversite bünyesinde kurulan Türk Dünyası Çalışmaları Merkezinin resmi açılışı yapıldı. Etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Daire Başkanı Turhan Dilmaç (sağ 3) de katıldı.

Macaristan'daki bir üniversite bünyesinde kurulan Türk Dünyası Çalışmaları Merkezinin resmi...

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal harekete geçmeli
2
Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'te Mezuniyet Töreni — Çobanbey ve Azez
3
AB'den Danimarka'ya Destek: Hava Sahasında Dron İhlali Endişesi
4
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması: 'Uzak Atış' Bilirkişi Raporu Öne çıktı
5
Vali Baydaş: Ayder ve Kaçkar Dağları 'Kaçkar by UTMB'ye Ev Sahipliği Yapacak
6
Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek