Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı

Budapeşte'de, Ludovika Ulusal Kamu Hizmet Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dünyası Çalışmaları Merkezinin resmi açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa ilişkin bilgi, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Törene, Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Daire Başkanı Turhan Dilmaç ve İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yaşar Sarı ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Kovacs'ın vurguları ve merkezin rolü

Törende konuşan Zoltan Kovacs, Macaristan'ın Türk dünyasıyla ilişkilerinin ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içindeki gözlemci üyeliğinin sadece bir iletişim kampanyası olmadığını; 21'inci yüzyılın değişen jeopolitik denkleminden kaynaklanan bir gereksinim olduğunu vurguladı. Kovacs, Ludovika'daki yeni merkezin bu alanda bilgi sahibi yöneticiler yetişmesine katkı sağlayacağını ve Türk dünyasıyla ilişkiler bağlamında ilave bir platform işlevi göreceğini belirtti.

Paneller ve gündem

Etkinlikte dış politika, diplomasi, akademi ve bağlantısallık gibi başlıklarda paneller düzenlendi. Panellerde Turhan Dilmaç ve Prof. Dr. Yaşar Sarı konuşmalar yaptı; Türk dünyasının yükselen konumu ve TDT kapsamlı şekilde ele alındı.

Macaristan'ın TDT ile ilişkisi

Macaristan, 2018'de TDT'ye gözlemci üye olarak katılmıştı. Ülke, mayıs ayında ilk kez bir gözlemci ülkede düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış; ayrıca TDT'nin Budapeşte'de bir Temsilcilik Ofisi bulunuyor.

