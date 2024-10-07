Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

İstanbul'daki Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, bir süreliğine durdurulan seferlerini enerji kesintisinin ardından yeniden başlattı.

Seferlerin Durdurulma Sebebi

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, elektrik dağıtım kuruluşu kaynaklı bir enerji kesintisi nedeniyle seferlerin durdurulduğu bildirildi.

Yeniden Başlayan Seferler

Kısa bir süre sonra, durakların normal seferlere yeniden başlayacağı duyuruldu. Bu gelişme, teleferik hattını kullanan yolcular için sevindirici bir haber oldu.

Not: Kullanıcıların sefer saatlerini kontrol ederek yolculuk planlamalarını yapmaları önerilmektedir.