DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,04%
ALTIN
2.927,09 -0,26%
BITCOIN
2.151.933,68 -0,38%

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'ndaki seferler enerji kesintisinin ardından normale döndü.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:06
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

İstanbul'daki Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı, bir süreliğine durdurulan seferlerini enerji kesintisinin ardından yeniden başlattı.

Seferlerin Durdurulma Sebebi

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, elektrik dağıtım kuruluşu kaynaklı bir enerji kesintisi nedeniyle seferlerin durdurulduğu bildirildi.

Yeniden Başlayan Seferler

Kısa bir süre sonra, durakların normal seferlere yeniden başlayacağı duyuruldu. Bu gelişme, teleferik hattını kullanan yolcular için sevindirici bir haber oldu.

Not: Kullanıcıların sefer saatlerini kontrol ederek yolculuk planlamalarını yapmaları önerilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
6
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
7
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz