Macron, 2025'te Referandumla Fransa'nın Kritik Konularını Halkın Oyuna Sunacak

Macron, Referandumla Halkın Sesini Duyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yoğun hükümet krizleri ve siyasi çıkmazla mücadele ettiği şu günlerde 2025'te kritik konular hakkında halkın görüşlerine başvuracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Yeni yıl vesilesiyle yayımladığı videolu mesajda Macron, haziran ayında meclisi feshetme kararının ülkeye “istikrarsızlık” getirdiğini belirterek, bu durumu kabul etti. Haziran seçimleri sonrasında Ulusal Meclis'teki nispi çoğunluğunu kaybeden Macron, 2025'te halktan oy istemeyi planlıyor.

Macron, “Ekonomimiz, demokrasimiz, güvenliğimiz, çocuklarımız için alacağımız kararlar var. 2025'te karar vermeye devam edeceğiz ve sizlerden bu önemli konuların bazılarına karar vermenizi isteyeceğim” ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Siyasi Konjonktürü

Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın bu konulardaki “naifliğini” aşması gerektiğini savunarak, ulusal silahlanma yatırımlarının sürdürülmesini vurguladı.

Parlamenter Tıkanıklık ve Yeni Hükümet

Fransa'da, hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümet kuracak yeterli sandalyeye sahip olmaması ve Meclisin 3 büyük siyasi bloğunun uzlaşmaya yanaşmaması, 2025 bütçesi dahil birçok kararın alınmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle Macron, halkın görüşüne başvurarak tıkanıklığı aşmayı hedefliyor.

Haziran seçimlerinden sonra kurulan merkez sağcı azınlık hükümeti, muhalefetin gensoru önergesiyle kısa sürede düşürülmüştü. 2025 bütçesi konusunda yaşanan uzlaşmazlıklar, Fransa'nın kamu borçları nedeniyle zor günler geçirdiğini gözler önüne seriyor.