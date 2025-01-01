DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.292.983,64 -0,08%

Macron, 2025'te Referandumla Fransa'nın Kritik Konularını Halkın Oyuna Sunacak

Cumhurbaşkanı Macron, hükümet krizi sonrası 2025'te referandum yaparak halkın görüşlerine başvuracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:55
Macron, 2025'te Referandumla Fransa'nın Kritik Konularını Halkın Oyuna Sunacak

Macron, Referandumla Halkın Sesini Duyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yoğun hükümet krizleri ve siyasi çıkmazla mücadele ettiği şu günlerde 2025'te kritik konular hakkında halkın görüşlerine başvuracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Yeni yıl vesilesiyle yayımladığı videolu mesajda Macron, haziran ayında meclisi feshetme kararının ülkeye “istikrarsızlık” getirdiğini belirterek, bu durumu kabul etti. Haziran seçimleri sonrasında Ulusal Meclis'teki nispi çoğunluğunu kaybeden Macron, 2025'te halktan oy istemeyi planlıyor.

Macron, “Ekonomimiz, demokrasimiz, güvenliğimiz, çocuklarımız için alacağımız kararlar var. 2025'te karar vermeye devam edeceğiz ve sizlerden bu önemli konuların bazılarına karar vermenizi isteyeceğim” ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Siyasi Konjonktürü

Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın bu konulardaki “naifliğini” aşması gerektiğini savunarak, ulusal silahlanma yatırımlarının sürdürülmesini vurguladı.

Parlamenter Tıkanıklık ve Yeni Hükümet

Fransa'da, hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümet kuracak yeterli sandalyeye sahip olmaması ve Meclisin 3 büyük siyasi bloğunun uzlaşmaya yanaşmaması, 2025 bütçesi dahil birçok kararın alınmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle Macron, halkın görüşüne başvurarak tıkanıklığı aşmayı hedefliyor.

Haziran seçimlerinden sonra kurulan merkez sağcı azınlık hükümeti, muhalefetin gensoru önergesiyle kısa sürede düşürülmüştü. 2025 bütçesi konusunda yaşanan uzlaşmazlıklar, Fransa'nın kamu borçları nedeniyle zor günler geçirdiğini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'da 2024: Merkez Bankası ve Devlet Yüksek Konseyi Krizi Sürüyor
2
Yaman Yücel Metin, Yılbaşında Polislere Çikolata İkram Etti
3
Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
TİKA, Afganistan'da Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin Anısına İki Özel Kitap Yayınladı
5
Küresel Havacılık Sektöründe 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolarlık Yatırım Bekleniyor
6
Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
7
İran'da 2024 Olaylarla Geçti: Helikopter Kazası ve İsrail İle Saldırılar

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler