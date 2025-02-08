Macron, 2030'a Kadar 100 Bin Yapay Zeka Araştırmacısı Eğitilmesini İstiyor

Macron, Yapay Zeka Alanında Hedeflerini Açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030 yılına kadar ülkesinde yapay zeka alanında 100 bin araştırmacının eğitileceği ve 35 yeni veri merkezinin kurulacağını duyurdu. Bu açıklama, 10-11 Şubat tarihlerinde başkent Paris'te gerçekleştirilecek olan "Yapay Zeka Eylem Zirvesi" öncesinde yerel basına verdiği röportajda geldi.

Avrupa'nın Rekabet Gücü Üzerine Vurgular

Macron, Avrupa'nın yapay zeka konusunda kendine bir yer bulması gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde kontrolü kaybederiz ve bu pazarın ABD ile Çin arasında şekillenmesine izin vermiş oluruz. Çocuklarımız bunun bedelini öder," dedi. Yaptığı açıklamada, inovasyondan korkulmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Rekabet Avantajı Sağlamak

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın yapay zeka konusunda "acil stratejik uyanışa" geçmesini gerektiğini vurgulayarak, "Çok yenilikçi pazarlarda, ilk dalgayı yakalayanlar, önemli rekabet avantajı elde ediyor," ifadelerini kullandı.

Yerli Araştırmacıları Ülkede Tutma Stratejisi

Macron, Fransa'da şu anda 40 bin olan yapay zeka araştırmacısı sayısının, 2030 hedefi doğrultusunda 100 bine çıkartılmasının önemine dikkat çekti. "Dünyada en çok matematikçi ve veri uzmanı eğiten ülkelerden biriyiz, fakat birçok araştırmacımız yurt dışına gidiyor. Onları burada tutmalıyız," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Yapay Zekanın Sağlık Sektörüne Etkisi

Macron ayrıca, Fransa'da kurulacak 35 veri merkezi ile ilgili de bilgi vererek, yapay zekanın sağlık alanında devrim yaratacağını ve teşhislerin daha hızlı yapılacağını belirtti. Böylelikle, doktorların hastalarına daha fazla zaman ayırabileceğini vurguladı.