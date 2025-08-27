DOLAR
Macron: "Avrupa Birliği, Rusya'nın aksine kimseyi tehdit etmiyor"

Macron, Kişinev'de Moldova ziyareti sırasında AB'nin kimseyi tehdit etmediğini ve herkesin egemenliğine saygı duyduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:29
Macron: "Avrupa Birliği, Rusya'nın aksine kimseyi tehdit etmiyor"

Kişinev ziyaretinde ortak mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moldova Bağımsızlık Günü vesilesiyle başkent Kişinev'e yaptığı ziyarette, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, bu sembolik günde iki Avrupalı başbakanla birlikte Moldova'da olmalarının gerektiğini belirterek, Moldova halkına saygı, dostluk ve dayanışma mesajı iletmek istediklerini söyledi.

Sandu'ya hitaben konuşan Macron, "Demokrasinizin işleyişini çarpıtma niyetinde olanların yeniden ortaya çıktığını, kapınızda sınırların tartışıldığını, halkların egemenliğinin hiçe sayıldığını görüyoruz. Bazıları gizli ağlar aracılığıyla demokrasinizin işlemesini istemiyor. Biz size geleceğe olan güvenimizi ve Moldova'nın önemli olduğunu, geleceğinin Avrupa ve Avrupa Birliği'yle birlikte olduğunu açık bir şekilde söylemeye geldik." dedi.

AB üyeliği, reform ve tarihsel vurgu

Macron, Moldova'nın AB inşasının bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Reform, modernleşme ve cesaret yolunda yürüdüğünüz yol devam etmeli" ifadelerini kullandı. Moldova'nın 27 Ağustos 1991'den bu yana uzun bir yol kat ettiğini belirten Macron, "34 yıl içinde, ülkeniz ciddi sınavlardan geçti ve önemli ilerlemeler kaydetti." dedi.

Moldova'nın AB'ye katılım sürecinin bu ülkenin barış ve hukuk tercihinin göstergesi olduğunu söyleyen Macron, Kremlin propagandasına ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Kremlin'in propagandası, 'Avrupalıların savaşı uzatmak istediği ve Avrupa Birliği'nin halklara baskı uyguladığını' anlatıyor. Bunlar yalan."

"Avrupa Birliği, Rusya'nın aksine kimseyi tehdit etmiyor ve herkesin egemenliğine saygı gösteriyor. Bu, herkesin özgür ve egemen bir şekilde girmeye karar verdiği ve herkesin egemenliğine saygı duyulan bir birlik. Refah ve barış birliği. Avrupa Birliği, hiçbir şekilde Sovyetler Birliği değil."

Macron, Moldova'nın 3 yıl önce AB'ye katılmak için adaylığını sunduğunu ve geçen yıl anayasalarına AB ile ilgili yaklaşımı ekleyerek kendi geleceklerine karar verme kararlılığını gösterdiklerini hatırlattı.

Son olarak, Macron Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla Moldova'nın kararını desteklediğini ve bu ülkenin AB'ye katılmak için son aylarda ciddi hazırlık çalışması yürüttüğünü belirtti.

