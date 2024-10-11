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Macron'dan İsrail'e UNIFIL Tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in UNIFIL'e saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:34
Macron'dan İsrail'e UNIFIL Tepkisi

Macron'dan Sert Açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik yeniden saldırılarını kesinlikle kabul etmeyeceklerini açıkladı.

MED9 Liderler Zirvesi

İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovenya ve İspanya'nın oluşturduğu MED9 grubu, GKRY'nin Larnaka kentinde 11. Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Zirvenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, dünya gündemini etkileyen konular ele alındı.

Ateşkes Çağrısı

Macron, burada yaptığı konuşmasında, özellikle Lübnan ve Gazze bölgelerinde ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. UNIFIL bünyesinde görev yapan 700 Fransız askerinin, hem Lübnan’ın hem de İsrail’in güvenliği için çaba sarf ettiğini belirten Macron, "UNIFIL birliklerinin İsrail'in saldırıları tarafından hedef alınması kesinlikle kabul edilemez. Bunu kınıyoruz ve tekrarlanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Barış Planı Desteklenecek

Macron, bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından sunulan Barış Planı'nın kendi görüşleriyle örtüştüğünü ve Fransa'nın bu planı destekleyeceğini ifade etti.

Silah İhracatına Durdurma Çağrısı

Fransa'nın, Gazze ve Lübnan'ı kastederek, bu savaş bölgelerinde kullanılan silahların ihracatının durdurulması çağrısında bulunduğunu dile getiren Macron, "Bu, aslında İsrail'i silahsızlandırma çağrısı değil, bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasını engelleme çağrısıdır." şeklinde konuştu. İstikrar ve barışın yalnızca diplomatik çözümlerle sağlanabileceğini vurguladı.

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