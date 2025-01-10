Macron'dan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Tebrik Ziyareti

Macron, Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Avn'ı Kutladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın eski sömürgesi Lübnan'da 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn'ı tebrik etti. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Avn ile telefonda görüştü.

Lübnan'ın Yanında Olmaya Devam Edecek

Macron, Lübnan'ın ve halkının yanında olmayı sürdüreceğini belirterek, Avn'ın cumhurbaşkanlığıyla birlikte ülkenin yeniden inşasında yeni bir sayfa açıldığını ifade etti. Ayrıca, Lübnanlıları bir araya getirecek ve onların beklentilerini karşılayacak "kapsayıcı" bir hükümetin hızlıca kurulması gerektiğini vurguladı.

Ateşkesin Sürekliliği Önemli

Macron, geçen yıl İsrail ile sağlanan ateşkesin sürdürülmesinin önemli olduğuna da dikkat çekti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnan'da 2 yıl aradan sonra seçilen Avn'a desteğini göstermek için "çok yakın" zamanda ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Avn'ın Seçimi ve Ateşkes Durumu

Lübnan'da iki yıl aradan sonra dün mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. İsrail ordusu ile Lübnan arasında ise 27 Kasım 2024'te ateşkes ilan edildi. O tarihten bu yana İsrail, 432 kez ihlalde bulunmuş, bu saldırılarda 33 kişi ölmüş ve 37 kişi yaralanmıştır.