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Macron'dan Orta Doğu'ya Destek Ziyareti

Emmanuel Macron, Irak ve Lübnan liderleriyle yaptığı görüşmelerde bölgesel gerilimlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:33
Macron'dan Orta Doğu'ya Destek Ziyareti

Macron, Orta Doğu'daki Durumu Görüşmek İçin Irak ve Lübnan Liderleriyle Bir Araya Geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Orta Doğu’daki mevcut durumu ele aldı. Elysee Sarayı'ndan alınan bilgilere göre, Macron, es-Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki liderin de Orta Doğu'daki artan gerilimden kaygı duyduğunu ve bölgesel çatışmanın önlenmesi adına kararlı olduklarını ifade etti.

Sivillere Destek ve Acil Ateşkes Çağrısı

Macron, İsrail'in saldırılarından etkilenen sivillere destek mesajı vererek, Gazze ve Lübnan’da acil bir ateşkes talep etti. Her iki lider ortak bir şekilde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için taahhütte bulundu.

Lübnan'ın Güvenliği İçin Uluslararası Destek Çağrısı

Macron, Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ile de görüştü. Bu görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sivil halk üzerindeki "dramatik" etkilerinden büyük endişe duyduğunu vurguladı. Ayrıca, Lübnan'ın güvenliğinin ve egemenliğinin korunması açısından Birleşmiş Milletler’in 1701 sayılı kararına bağlı kalma kararlılığını dile getirdi.

Ulusal Birlik İçin Çağrı

"Böyle kritik bir dönemde" Lübnan'da ulusal birlik sağlamak için tüm siyasi partilere bir araya gelme çağrısında bulunan Macron, 24 Ekim tarihinde Paris'te Lübnan’a destek olmayı amaçlayan uluslararası bir konferansın düzenleneceğini hatırlattı.

UNIFIL’e Destek ve Tepkiler

Macron, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) mensuplarının haksız yere hedef alınmasından duyduğu öfkeyi de belirterek, Fransa'nın UNIFIL'e olan bağlılığını yineledi.

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