Macron'dan Trump'a Putin Uyarısı: Zayıf Olma

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'a Putin'e karşı zayıf olmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:06
Macron'dan Trump'a Putin Uyarısı: Zayıf Olma

Macron'dan Trump'a Sert Uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski ABD Başkanı Donald Trumpa yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Macron, Trump'a "Putin'e karşı zayıf olamazsın" diyerek, bu durumun Trump'ın karakterine ve çıkarlarına zarar vereceğini vurguladı.

Macron’un Mesajı

Macron, Trump'a hitaben "Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, uluslararası ilişkilerdeki tansiyonu gözler önüne seriyor.

Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü agresif politikalar ışığında Macron'un bu uyarısı, dünya genelinde dikkat çekiyor. Macron'un söyledikleri, Trump'ın liderlik tarzı ve politikaları üzerine de yeni bir tartışma başlatacağa benziyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
2
Bayrampaşa'da Garaj Yangını: Bir Araç Kül Oldu
3
Sincan'da Lise Öğrencilerinden "Sağlık Olsun" Projesi Başlatıldı
4
Samsun Yakakent'te Kar Kalınlığı 1,5 Mete Ulaşarak Hayatı Olumsuz Etkiliyor
5
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
6
İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?