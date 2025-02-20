Macron'dan Trump'a Putin Uyarısı: Zayıf Olma

Macron'dan Trump'a Sert Uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski ABD Başkanı Donald Trumpa yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Macron, Trump'a "Putin'e karşı zayıf olamazsın" diyerek, bu durumun Trump'ın karakterine ve çıkarlarına zarar vereceğini vurguladı.

Macron’un Mesajı

Macron, Trump'a hitaben "Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, uluslararası ilişkilerdeki tansiyonu gözler önüne seriyor.

Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü agresif politikalar ışığında Macron'un bu uyarısı, dünya genelinde dikkat çekiyor. Macron'un söyledikleri, Trump'ın liderlik tarzı ve politikaları üzerine de yeni bir tartışma başlatacağa benziyor.