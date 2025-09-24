Macron: Gazze için 'güvenilir bir barış planı' benimsedik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararının ardından Gazze'ye ilişkin yeni bir yaklaşımı paylaştı. Macron, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

BM Genel Kurulu'nda vurgu: Çok taraflılığa dönüş

Macron konuşmasında küresel ve yerel çatışmaların yaygınlaştığını, Cenevre Sözleşmeleri ihlallerinin sürdüğünü, iklim değişikliğinin kontrol altına alınamadığını ve biyolojik çeşitliliğin çöktüğünü kaydetti. Küresel ticaretin sarsıldığını ve gümrük savaşlarının arttığını ifade eden Macron, "80 yıl önce inşa edilen manevi işbirliğini yeniden tesis etmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var, buna rağmen kendimizi izole ediyoruz." dedi.

İnsan hakları ve uluslararası hukuk

Çatışmaların arttığı bir dönemde insan hakları ihlallerinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Macron, "Bizim görevimiz, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda Macron, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) cezasızlıkla mücadele çabalarına destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajlar

Macron, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişine destek verdiklerini belirterek, "Rusya'nın saldırganlığı sadece Avrupa'nın sorunu değil, hepimizi rahatsız eden bir sorundur. Bu, bizim sorunumuzdur." dedi. Ayrıca yaklaşık 35 ülkeden oluşan Gönüllüler Koalisyonu'nu kurduklarını hatırlatan Macron, Rusya'nın son haftalardaki Romanya, Polonya ve Ukrayna'ya yönelik "istikrarsızlaştırıcı" eylemlerini kınadı.

Filistin konferansı: Güvenilir barış planı

BM kapsamında düzenlenen Filistin konulu konferansta Macron, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletli çözümü korumak, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak, çok sayıda hayatı kurtarmak için güvenilir bir barış planı benimsediklerini" vurguladı. Macron ayrıca çok sayıda ülkenin New York Deklarasyonu'nu imzaladığını hatırlattı.

Macron, "İsrail'i tanıyan bir Filistin Devleti'ne, Filistin Devleti'ni tanıyan bir İsrail devletine giden yolu açmak için el ele verdik. Bölgede henüz bunu yapmamış tüm devletlerin, aslında barışa giden bir yol olan bu karşılıklı tanıma yoluyla İsrail devletini tanımalarını umuyoruz." diye konuştu.

İran'la nükleer müzakereler

Macron, İran'ın nükleer silahlara erişiminin engellenmesi gerektiğine değinerek, nükleer müzakereler kapsamında New York'ta İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğini açıkladı.