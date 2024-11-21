Macron, Haiti'nin Eski Başbakanı Conille'i Görevden Alanları 'Akılsız' Nitelendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Kasım’da eski Haiti Başbakanı Garry Conille’i görevden alanları ‘tamamen akılsız’ olarak nitelendirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, bu hafta G20 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Macron, sokakta bir Haitili vatandaşla diyalog kurdu. Haitili vatandaş, Macron ve Fransa’yı, Haiti’nin içinde bulunduğu durumu kötüleştirmekle suçladı.

Macron ise bu eleştirilere, Haitililerin uyuşturucu kaçakçılığına izin vererek kendi ülkelerini bitirdiklerini söyleyerek karşılık verdi. Conille’i “süper” biri olarak gördüğünü ifade eden Macron, onun görevden alınmasını ‘çok kötü’ bulduğunu vurguladı.

Macron, “Conille’in yerine geçemem ben.” diyerek, onun yerine geçecek birinin bulunamayacağını belirtti. Eski Haiti Başbakanı için “müthiş bir Başbakan” ifadesini kullanan Macron, “Onu (hükümetten) çıkarmamalıydılar.” dedi.

Macron ve Haitili vatandaş arasındaki bu diyalog sosyal medyada geniş yankı buldu. Haiti, şiddet olaylarının artmasıyla düzenin yeniden tesis edilmesi için kurulan Geçiş Konseyi tarafından, 28 Mayıs’ta atanan Başbakan Garry Conille’i 11 Kasım’da görevden alarak yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime’yi getirmişti. Haiti, 1804’te Fransız sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.