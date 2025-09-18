Macron: İran'a BM yaptırımları 'snapback' ile ay sonunda devreye girecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının bu ay sonunda devreye gireceğini açıkladı.

Macron, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından tetiklenen snapback mekanizması sürecinin kapsamında İran'a BM yaptırımlarının getirileceğini belirtti.

İran ile nükleer görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğine vurgu yapan Macron, "İranlılardan aldığımız son haberler ciddi değil." ifadelerini kullandı. Macron ayrıca "Bu Avrupa'nın pozisyonudur. İngiliz ve Alman meslektaşlarımızla birlikte çalıştık. Snapback'i aktif hale getireceğiz." dedi.

Tepkiler ve süreç

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan mekanizmayı işletme kararını 28 Ağustos'ta aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupalı tarafların "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" gerekçesiyle mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadıklarını savundu.

Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İran ile ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu bildirdi.

Bu süreçte İran ile Avrupa ülkeleri arasında görüşmeler yapıldı ancak ilerleme sağlanamadı. Snapback süreci, yeni bir karara yol açacak bir anlaşma olmazsa ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yürürlüğe girecek.