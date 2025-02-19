Macron: 'Ukrayna'da Kalıcı ve Sağlam Barış İstiyoruz'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da kalıcı barış için Avrupa'nın güvenlik endişelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:18
Macron: 'Ukrayna'da Kalıcı ve Sağlam Barış İstiyoruz'

Macron'dan Ukrayna İçin Barış Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı müzakerelerinde, Avrupalıların güvenlik endişeleri göz önünde bulundurulmalıdır dedi. 'Ukrayna'da kalıcı ve sağlam barış istiyoruz.' şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekti.

Macron'un inisiyatifiyle düzenlenen çevrim içi görüşmeye, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Kanada, İzlanda ve Norveç gibi ülkelerin liderleri katıldı. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Fransa'nın ortaklarının Ukrayna meselesinde net bir tutum sergilediğini belirtti.

Macron, 'Ukrayna'nın yanındayız ve Avrupa'da barış ile güvenliği sağlamak için bütün sorumluluğumuzu üstleneceğiz.' diyerek, bu durumun Fransa'nın çıkarına hizmet ettiğini ifade etti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın da hedeflediği gibi, yaklaşık üç yıldır devam eden savaşa son verme arzusunu yineledi. 'Barış için çabalarımız, prensipler çerçevesinde devam edecek. Ukrayna her zaman sürecin içinde yer almalı ve haklarına saygı gösterilmelidir.' sözlerini kullandı.

Macron, kalıcı bir barışın inandırıcı garantilerle desteklenmesini ve Avrupalıların güvenlik endişelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa ve görüşmeye katılan ülkelerin güvenlik ile savunma harcamalarını artırmalarının gerekli olduğunu belirterek, 'Gelecek günlerde ve haftalarda kararlar alınacak.' dedi.

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