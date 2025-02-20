Macron: 'Ukrayna'nın NATO ve AB'ye Girmesi Hakkında Hiçkimse Beyan Veremez'

Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılma hakkını savundu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:11
Macron: 'Ukrayna'nın NATO ve AB'ye Girmesi Hakkında Hiçkimse Beyan Veremez'

Macron'dan Ukrayna Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya katılımı konusundaki tartışmalara itiraz ederek, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin 'Ukrayna'nın, AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok' demeye hakkı yok" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Stratejik Önemi

Macron, Ukrayna'nın jeopolitik önemine ve bölgedeki güvenlik dinamiklerine vurgu yaparak, >hükümetlerin bu konudaki tutumlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu tür bir açıklamanın, savaş devam ederken Ukrayna'nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini göz ardı etmek anlamına geldiğini belirtti.

AB ve NATO Üyeliği Üzerine Tartışmalar

Ukrayna'nın, AB ve NATO'ya üyelik süreci, uluslararası alanda sıcak tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Macron'un bu ifadeleri, Ukrayna'nın Batı ile entegre olma çabalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

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