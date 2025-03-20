Macron ve Selman'dan Gazze Saldırılarına Kınama

Macron ve Selman, Gazze Saldırılarını Kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırıları kınadı. Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Veliaht Prens bin Selman ile yaptığı görüşmede, Prens Selman'ın Ukrayna'da barış görüşmelerinin başlamasını sağlamak için yürütülen Cidde inisiyatifini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ateşkes Çağrısı

Macron, paylaşımında "Orta Doğu ile ilgili olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamasını kınıyoruz." ifadesini kullanarak tarafları ateşkese geri dönmeye çağırdı. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Arap ortaklarının Gazze’nin yeniden inşası konusundaki çalışmaları takdirle karşıladığını vurguladı.

İşbirliği ve Çözüm Arayışları

Gazze konusunda siyasi zeminin yeniden oluşturulması için Suudi Arabistan ile işbirliği yapacaklarını aktaran Macron, iki devletli çözüme ilişkin bir konferans düzenleyeceklerini ve bunun Gazze'deki durumun iyileşmesine katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Macron, ayrıca bin Selman ile Suriye ve Lübnan konularında da aynı hedefleri paylaştıklarını belirtti. Ortak hedeflerinin "tam egemen bir Lübnan ve kapsayıcı geçişin olduğu birlik içinde istikrarlı bir Suriye" olduğunu ifade etti.