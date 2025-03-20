Macron ve Selman'dan Gazze Saldırılarına Kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:12
Macron ve Selman'dan Gazze Saldırılarına Kınama

Macron ve Selman, Gazze Saldırılarını Kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırıları kınadı. Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Veliaht Prens bin Selman ile yaptığı görüşmede, Prens Selman'ın Ukrayna'da barış görüşmelerinin başlamasını sağlamak için yürütülen Cidde inisiyatifini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ateşkes Çağrısı

Macron, paylaşımında "Orta Doğu ile ilgili olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamasını kınıyoruz." ifadesini kullanarak tarafları ateşkese geri dönmeye çağırdı. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Arap ortaklarının Gazze’nin yeniden inşası konusundaki çalışmaları takdirle karşıladığını vurguladı.

İşbirliği ve Çözüm Arayışları

Gazze konusunda siyasi zeminin yeniden oluşturulması için Suudi Arabistan ile işbirliği yapacaklarını aktaran Macron, iki devletli çözüme ilişkin bir konferans düzenleyeceklerini ve bunun Gazze'deki durumun iyileşmesine katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Macron, ayrıca bin Selman ile Suriye ve Lübnan konularında da aynı hedefleri paylaştıklarını belirtti. Ortak hedeflerinin "tam egemen bir Lübnan ve kapsayıcı geçişin olduğu birlik içinde istikrarlı bir Suriye" olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Kapanan 73 Köy Yolu İçin Çalışmalar Devam Ediyor
2
Yozgat'ta Kara Saplanan Yolcu Otobüsündeki 22 Yolcu Kurtarıldı
3
Hamas: Arabulucularla Görüşmeler Sürüyor, Gazze'ye Saldırıları Durdurun
4
Kastamonu'da Heyelan: İki Ev Zarar Gördü, Yol Çöktü
5
ABD Adalet Bakanı Bondi'den Tesla Saldırılarına Flaş Soruşturma Uyarısı
6
Hamaney: İsrail'in Gazze Saldırıları Büyük Bir Suç
7
Hava Sıcaklığı 60 İlde 10 Derecenin Altına Düştü

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!