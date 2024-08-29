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Macron ve Steinmeier: İki Ülke Arasındaki İlişkiler ve Küresel Gelişmeler Üzerine Görüşme

Macron ve Steinmeier, ikili ilişkiler ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:46
Macron ve Steinmeier: İki Ülke Arasındaki İlişkiler ve Küresel Gelişmeler Üzerine Görüşme

Macron ve Steinmeier'den Önemli Görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve güncel uluslararası gelişmeleri masaya yatırdı. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un Steinmeier'i ağırlamasıyla birlikte, Almanya ve Fransa arasındaki "eşsiz ilişkinin" tekrar vurgulandığı ifade edildi.

Ortak Çalışmalar ve Uluslararası Destek

Liderler, Avrupa'nın rekabetçiliği için önemli ortak çalışmaların yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, yaklaşan ABD seçimleri ve dünya genelindeki diğer gelişmeleri ele alarak, Rusya ile çatışmalarda Ukrayna'ya olan "sarsılmaz desteklerini" yinelediler.

Endişeler ve Gelecek Perspektifi

Macron ve Steinmeier, Orta Doğu'daki güncel durumlardan duydukları "derin endişeyi" de paylaştı. Bu görüşme, iki liderin uluslararası işbirliklerine olan bağlılıklarını ve ortak çıkarlar doğrultusundaki kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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