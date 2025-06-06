Madagaskar'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazında Bir Araya Geldi

Madagaskar'da Bayram Namazı Coşkusu

Afrika kıtasının doğusunda yer alan Madagaskar'da, Müslümanlar Kurban Bayramı'nın ilk gününde camilerde ve açık alanlarda bir araya geldi. Ülkenin dört bir yanından gencinden yaşlısına binlerce insan, sabahın erken saatlerinde bulundukları cami ve meydanlarda toplandı.

Murafey Köyü'nde Bayram Hazırlıkları

Mahajanga kentine 80 kilometre mesafedeki Murafey köyünde yaşayan Müslümanlar, günün ilk ışıklarıyla camiye gelerek bayram namazı için hazırlıklar yaptı. Caminin çevresini temizleyip halılar sererek özel bir atmosfer oluşturdular.

Türk Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen kurban organizasyonu kapsamında köye gelen Fatih Koca ve Aykut Burak Şimşek, birlikte saf tutarak bayram namazını eda etti. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle duygusal anlar yaşandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Koca, AA muhabirine verdiği demeçte, Kurban Bayramı vesilesiyle Gazze, Filistin, Myanmar ve Doğu Türkistan'daki bütün Müslümanlara dua ettiklerini belirtti. Koca, "Mahajanga kentinin Marufey köyündeyiz. TDV organizasyonuyla milletin bağışladığı kurbanları paylaşmaya geldik. Müslüman kardeşlerimiz aileleriyle birlikte burada namaz kıldı. İmam Muhammed İdris hutbe okudu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne özel olarak teşekkür etti. Çok güzel bir bayram namazı eda ettik," dedi.

Namaz sonunda ilahi okuyan Koca, Arapça bir ilahi okuduğunu ve topluluğun katılımıyla duygusal anlar yaşandığını ifade etti. "Kardeşlerimizle birlikte olmak, Türkiye'den kilometrelerce öteden gelip aynı mutluluğu, bayram coşkusunu birlikte yaşamak beni mutlu etti," diyerek duygularını aktardı.

Bayramlaşma Anları

TDV'nin kurban organizasyonu kapsamında Madagaskar'a gelen Adıyaman Gölbaşı Müftüsü Süleyman Melikoğlu da Ananalava'da bayram namazını kıldırdı. Namazın ardından katılımcılar birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştılar. Bu birliktelik, bayram coşkusunu artırdı ve Müslüman toplumda dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.

Afrika kıtasının doğusunda yer alan Madagaskar'da Müslümanlar, bayram namazı için camilerde ve açık alanlarda birlikte saf tuttu. Mahajanga kentine 80 kilometre mesafedeki Murafey köyünde yaşayanlar da günün ilk ışıklarıyla camiye gelerek hazırlık yaptı.

Afrika kıtasının doğusunda yer alan Madagaskar'da Müslümanlar, bayram namazı için camilerde ve açık alanlarda birlikte saf tuttu. Mahajanga kentine 80 kilometre mesafedeki Murafey köyünde yaşayanlar da günün ilk ışıklarıyla camiye gelerek hazırlık yaptı.