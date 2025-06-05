Madagaskar: Yatırımcılar için Yeni Fırsatlar Sunuyor

Madagaskar: Yatırımcıları Çekiyor

Afrika kıtasının doğusunda yer alan ve en yoksul ülkeler arasında bulunan Madagaskar, yatırımcıları cezbedecek potansiyeli ile öne çıkıyor. Altyapı eksiklikleri ve enerji sıkıntılarıyla mücadele eden halk, bu zorluklara rağmen doğal zenginliklerini değerlendirmek için fırsatlar arıyor.

Genç Nüfus ve Ekonomik Fırsatlar

Hint Okyanusu'nun batısında bulunan yaklaşık 600 bin kilometrekare büyüklüğündeki bu ada, genç nüfus yapısıyla dikkat çekiyor. Dünya üzerindeki en büyük dördüncü ada olan Madagaskar'da kişi başı gelir, yıllık ortalama olarak 500 doların altında; bu durum, ülkedeki potansiyelin henüz değerlendirilmediğini gösteriyor.

Yatırımcılar için Kolaylıklar

Ülke yönetimi, ekonominin gelişmesi ve mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlama gayretinde. Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu, 2010'dan beri burada yürüttükleri siyasi ve ekonomik faaliyetlerin, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ziyaretle daha da güçlendiğini belirtiyor. Çubukçu, geçen yıl Madagaskar Cumhurbaşkanı'nı Antalya'da ağırladıklarını ve ticari ilişkiler için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Türkiye ile Ortaklıklar Gelişiyor

Büyükelçi Çubukçu, ikili ticaret hacminin 29 milyon dolardan 90 milyon dolara ulaştığını ve Türk iş insanlarını Madagaskar'a davet ederek yüksek potansiyeli değerlendirmeye çağırdığını ifade etti. Altyapı, enerji ve turizm gibi sektörlerde sağlam fırsatların bulunduğunu belirten Çubukçu, firmaların ilgisinin arttığına dikkat çekti.

Turizm Üzerine Yatırım İmkanları

Madagaskar'ın benzersiz turizm potansiyelinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çubukçu, faunanın yüzde 85'inin endemik olduğunu belirtti. Bu özellik, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunma potansiyelini artırıyor. Ülkede, 2028 yılı için 1 milyon turist hedefleniyor ve bu amaçla turizm yatırımlarına büyük önem veriliyor.

Yatırım Fırsatları Hızla Artıyor

Turizm sektöründe, 5 yıldızlı oteller için ayrılmış alanlar bulunuyor ve yatırım yapmak isteyen firmalara kapıların sonuna kadar açık olduğu bildiriliyor. Türkiye'nin deneyimli turizm firmalarının bu alanda aktif olmasının beklendiği Madagaskar, iş fırsatları ile dolu bir pazar olarak öne çıkıyor.

Afrika kıtasının doğusunda dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Madagaskar, var olan potansiyelinin değerlendirilmesi için yatırımcı bekliyor. Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu, AA muhabirine, açıklama yaptı.

Afrika kıtasının doğusunda dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Madagaskar, var olan potansiyelinin değerlendirilmesi için yatırımcı bekliyor. Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu, AA muhabirine, açıklama yaptı.