Maden Sektöründe Sendikalaşma İhtiyacı Artıyor

CHP'li Yüksel Taşkın'dan Maden Sektörüne Değerlendirme

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, madenler ve taş ocaklarında çalışan işçilerin sayısının 216 bin olduğunu belirtti. Ancak, bu çalışanların arasında yalnızca 45 bininin sendika üyesi olduğunu ifade etti.

İşçilerin Hak Talepleri Desteklenmeli

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa'dan Ankara'ya yürüyen maden işçilerinin haklı taleplerine dikkat çekti. İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile özlük hakları için gereken düzenlemelerin yapılabileceğini vurguladı.

Sendikalaşma Oranı ve İş Kazaları

Taşkın, sendikalı işçi sayısının sadece %21 seviyelerinde kaldığını belirterek, "Bu ortamda iş kazalarının da zirve yaptığını görüyoruz" diyerek uyarıda bulundu.

CHP'nin İşçi Yanlısı Tutumu

CHP'nin her daim işçilerin yanında olduğunu ifade eden Taşkın, iş sağlığının ve güvenliğinin artırılmasının, insanca çalışma koşullarının sağlanmasının önemine değindi. "İşçilerimiz açlık grevindeyken, şirketle masaya oturma şansı doğdu. Umarım bir uzlaşma sağlanır"