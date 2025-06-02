Madrid'de Ermeni Terörünün Kurbanları Anıldı

Ermeni Terör Örgütünün Saldırısında Katledilenler Anıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 47 yıl önce Ermeni terör örgütü JCAG tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybeden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp, ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo anıldı.

Saldırının gerçekleştiği 2 Haziran 1978'de, o dönemde Türkiye'nin Madrid Büyükelçilik binasının bulunduğu Monte Esquinza 48 numaralı sokakta düzenlenen anma töreni için Madrid Yunus Emre Enstitüsü'nde bir araya gelindi. Törene, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Madrid'de görevli askeri ataşeler, diplomatlar ve diğer büyükelçilik çalışanları katıldı.

Acı Yolculuk ve Hatıralar

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Küçükel Ezberci, "Dünyada hiçbir ülkenin Dışişleri Bakanlığı böyle bir zorlukla sınanmamış, bu denli karanlık bir geçmişe sahip olmamıştır. Bugün bizlere düşen bu dönemi unutmamak, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve bu acı dolu dönemde dahi direncini koruyan büyüklerimizden ders alarak ileriye bakmaktır" dedi.

Küçükel Ezberci, Türkiye'nin komşularıyla iyi ilişkiler kurma çabasını hiç aksamadan sürdüreceğini belirterek, "Atatürk'ün Yurtta Barış Dünya Barış ilkesini rehber edinerek ülkemizde ve çevremizde barışın ve istikrarın daim olması için uğraştık. Terörün, şiddetin ve bölücülüğün sona erdirilmesine önem verdik" şeklinde konuştu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Konuşmasında ülkesinin terörle mücadelesinde kararlılığını vurgulayan Büyükelçi, "Ne mutlu ki ilkeli duruşumuz, siyasi, askeri ve ekonomik gücümüz sayesinde ülkemizi hedef alan terör örgütleri bugün teker teker güç kaybetmektedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, PKK'nın terör eylemlerinin sona erdiğini ve elini çektiğini açıkladığını da belirtti.

Törende, suikastın gerçekleştirildiği yere çelenk bırakıldı. ASALA, JCAG, ARA ve 17 Kasım gibi terör örgütleri tarafından 1970'ten 1984'e kadar düzenlenen saldırılarda toplam 42 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olayların ardından, Madrid'deki terör saldırısının zanlıları asla bulunup adalet önüne çıkarılamadı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 2 Haziran 1978'de Ermeni terör örgütü JCAG'ın hain saldırısında katledilen Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp, ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo anıldı. Törene Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci (ortada) ile Madrid'de görevli Türk diplomatlar ve askeri ataşeler de katıldı.