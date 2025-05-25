Madrid'de Filistin İçin İki Devletli Çözüm Toplantısı Gerçekleşti

Madrid'de İki Devletli Çözüm İçin Kritik Toplantı

İspanya, 20 ülkenin katılımıyla Madrid'de Filistin'de iki devletli çözümü desteklemek amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Tek hedefimiz var, o da insanlık dışı bu savaşı bitirmek" açıklamasında bulundu.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda, Madrid Grubu çerçevesinde Filistin Devleti'nin tanınması konusunun ele alınacağı belirtildi.

İspanya'nın Açıklamaları ve Eleştirileri

Albares, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik olarak, "İsrail, masum sivil halkı öldürmeye devam ediyor. Buna sessiz kalmakta suç ortaklığıdır" ifadelerini kullanarak, Filistinlilerin haklarının tanınmasının önemine dikkat çekti.

İnsani Yardım ve Güvenlik Vurgusu

Toplantıda, İsrail'in Gazze'deki şiddetinin durdurulması ve insani yardımların şartsız girişinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Albares, Avrupa Birliği'nden ise İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasını talep etti.

Toplantının Önemi

Son toplantının ardından, Madrid Grubu sıklıkla toplanmaya devam ederken, katılımın son toplantıya oranla iki kat arttığı dikkat çekti. Albares, "Bu savaşı durdurmalıyız, zaman lehimize işliyor" diyerek toplantının aciliyetini vurguladı.

Sonuç olarak, Madrid'de gerçekleştirilen bu toplantı, iki devletli çözümün önemine dair uluslararası konsensüs sağlama yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra İspanya'nın girişimiyle kurulan ve "Madrid Grubu" adı verilen, Gazze konulu toplantıların beşincisi Madrid'de gerçekleşti. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toplantının öncesinde basına açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra İspanya'nın girişimiyle kurulan ve "Madrid Grubu" adı verilen, Gazze konulu toplantıların beşincisi Madrid'de gerçekleşti. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toplantının öncesinde basına açıklama yaptı.