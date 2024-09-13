Madrid'de Temas Grubu Toplantısı: Avrupalı ve Arap Dışişleri Bakanlarından Barış Vurgusu

Madrid'de toplanan Temas Grubu, İsrail-Filistin konusunda barış yolunda adımlar atmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:41
Madrid'de Temas Grubu Toplantısı: Avrupalı ve Arap Dışişleri Bakanlarından Barış Vurgusu

Temas Grubu: Avrupalı ve Arap Bakanlar Madrid'de Buluştu

İspanya'nın başkenti Madrid, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından oluşturulan Temas Grubu'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılanlar arasında Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Slovenya, Norveç, İspanya ve Katar gibi ülkelerin bakanları yer aldı.

Barış İçin Adımlar Atılmalı

Toplantı öncesi basın açıklaması yapan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ve Filistin arasında kalıcı bir barış sağlanması gerektiğini belirtti. "Barış geleceğini gerçeğe dönüştürmeliyiz. Önümüzdeki yol net ve tek. Adil ve kalıcı barışın yolu iki devletli çözümden geçiyor." dedi.

Albares, ayrıca AB'nin iki devletli çözümü desteklemesine rağmen adım atmamasını eleştirdi. "İsrail'in uyguladığı şiddet kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Gazze İçin Gereken Yapılmalı

Albares, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan kitlesel ölümlere gönderme yaparak, "Sivillerin öldürülmesine karşı bütün önlemler alınmalı" dedi. Temas Grubu'nun Gazze'ye odaklanmasının önemine değindi ve bu alandaki şiddeti durdurmak için acil çabaların gerekli olduğunu vurguladı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Toplantıda, Albares, iki devletli çözüm üzerinde durarak, "Milyonlarca sivil masum insanın daha fazla acı çekmesini önlemeliyiz. Yeterli olmasa da Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin önemi büyük" dedi. Ayrıca, barış için uluslararası iş birliğinin şart olduğunu belirtti.

Toplantının sonunda, bakanlar arasında "İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin" başlıklı bir oturum düzenlendi. Burada, Filistin ve İsrail arasında iki devletin tanınmasını sağlayacak tedbirlerin ele alınacağı kaydedildi.

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