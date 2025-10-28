Mads Gilbert: Gazze'deki soykırımı durdurmak için daha fazlası gerekiyor

ÇAĞRI KOŞAK - Gazze Şeridi'nde görev yapan Norveçli acil tıp profesörü Mads Gilbert, İstanbul'da düzenlenen Gazze Mahkemesi'nin nihai oturumu sonrası AA muhabirine konuştu.

Gazze Mahkemesi ve sivil toplum mesajı

Gilbert, Gazze Mahkemesi'nin "İsrail'in Gazze'deki halka soykırım uyguladığı" yönündeki kararının, dünya çapındaki vicdan sahibi insanlar için güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Gilbert, "Dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi kadın ve erkek için, Gazze'deki soykırımı durdurmak adına daha fazlasını, çok daha fazlasını yapmaları gerektiğine dair çok ama çok güçlü bir mesaj vermiştir" ifadelerini kullandı.

Gazze'de daha önce doktorluk yapan Gilbert, İsrail'in iki yıl boyunca Gazze'de sağlık çalışanları dahil sivilleri hedef aldığına dikkat çekerek, "Bu insanlığın sonu değil, ama hepimize karşı, ABD başta olmak üzere özellikle buna (soykırıma) izin verenler için bir tehdittir" dedi.

Bu suçu durduracağız

Gilbert, İsrail'in saldırılarında sağlık çalışanlarına yönelik ağır kayıtlara işaret ederek, "Bu iki yılda 1700'den fazla doktor ve hemşire dahil sağlık çalışanı ile en az 3 bin 500 insani yardım çalışanı öldürüldü" bilgisini paylaştı. Gilbert, "Bu katliamların devam etmesine izin verilmesi insanlığa karşı bir utançtır. Ancak bu insanlığın sonu değil. Eğer biz sessiz kalırsak, işte o zaman insanlığın sonu olur" dedi.

Mahkemenin önemine vurgu yapan Gilbert, bu girişimin devletler tarafından değil, sivil toplumun vicdanı tarafından başlatıldığını belirterek, "Bu mahkeme, sivil toplumun İsrail'e, ABD'ye, Avrupa'ya ve tüm işgal destekçilerine karşı açık bir mesajıdır: Bu suçu durduracağız" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin sağlık sistemi Filistinliler tarafından yeniden inşa edilmeli

Gazze'deki sağlık altyapısının büyük oranda yıkıldığını söyleyen Gilbert, yeniden inşa sürecinde sağlık sisteminin dış müdahalelerle değil, Filistinli sağlık çalışanları tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Gilbert, "Gazze boş değil, hâlâ yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor. Bölgedeki yaklaşık 10-15 hastane sınırlı kapasiteyle hizmet veriyor" dedi.

Uluslararası kuruluşların kontrol çabalarına karşı çıkan Gilbert, "Her gün ameliyat yapan, aç çocukları beslemeye çalışan, kalp hastalarını tedavi eden binlerce Filistinli sağlık çalışanı var. Gazze'nin ve Filistin'in geleceği onların elinde olmalı" şeklinde konuştu.

Ateşkes, kuşatma ve insani talepler

Hamas ile İsrail arasında var olan ateşkesi "eksik ama gecikmiş bir adım" olarak nitelendiren Gilbert, ateşkes sürecinde Filistinlilerin seslerinin duyulması gerektiğini vurguladı. Gilbert, "İsrail ateşkesi hemen ihlal etti" diyerek, bu ihlallerin uluslararası toplum tarafından görmezden gelinmesini eleştirdi.

Sağlık çalışanlarının maaş alamadığı ve açlıkla mücadele ettiği Gazze için Gilbert, "Artık yapılması gereken şey çok net: Kuşatmayı kaldırın, Gazze'ye girişleri açın, saldırıları durdurun ve Filistinli sağlık çalışanlarını destekleyin" çağrısında bulundu.

Yeniden soykırıma izin verilemez

Gazze'ye gitme kararını "insani sorumluluk" olarak tanımlayan Gilbert, "Çocuklarımızın ya da torunlarımızın gözlerinin içine bakıp 'Ben adalet, onur ve özgürlük için doğru olduğunu düşündüğüm şeyin yanında durdum' demek istiyorum" ifadelerini kullandı. Gilbert, gazetecilere, öğrencilere ve sivil toplum kuruluşlarına farklı sorumluluklar düştüğünü, herkesin yapabileceği bir şey olduğunu söyledi.

Holokost'tan çıkarılması gereken derslere de değinen Gilbert, "Bugün ne yapıyorsanız, Holokost döneminde de onu yapardınız. O dönemde yaşanan vahşetin en büyük nedenlerinden biri, insanların Yahudi halkına sırt çevirmesiydi. Yeniden soykırıma bir daha izin veremeyiz" dedi.

Mads Gilbert kimdir?

Norveçli doktor Mads Gilbert, 40 yılı aşan meslek hayatı boyunca saldırı altında kalan Filistin halkının yanında oldu. Gilbert, Filistinlilerle ilk olarak 20'li yaşlarında, İsrail'in Batı Beyrut'u abluka altına alıp bombaladığı 1981'de tanıştı ve o tarihten sonra bu davaya adadı kendini.

Gilbert, 2006, 2009, 2012 ve 2014'teki büyük bombardımanlar sırasında Gazze'de görev aldı. Gazze ile ilgili belgesel ve kitap çalışmalarında yer alan Gilbert, "Eyes in Gaza" ve "Night in Gaza" gibi yapıtların ortak yazarıdır.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin nihai oturumu için İstanbul'a gelen Norveçli doktor Mads Gilbert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.