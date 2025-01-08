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Maduro, 7 Yabancı Paralı Askerin Gözaltına Alındığını Açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, terörist eylemler planlayan 7 yabancı paralı askerin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:27
Maduro, 7 Yabancı Paralı Askerin Gözaltına Alındığını Açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son günlerdeki operasyonlar sonucunda, "terörist eylemler" gerçekleştirmeyi planlayan 7 yabancı paralı askerin gözaltına alındığını duyurdu. Maduro, bu gelişmeyi başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda, askerlerin yemin törenine katıldığı sırada açıkladı.

Maduro, gözaltına alınan askerlerin ikisinin ABD'li, ikisinin Kolombiyalı ve üçünün Ukraynalı olduğunu belirtti. "Sadece bugün, bu saat itibarıyla, aralarında iki önemli ABD'li paralı askerin de yer aldığı 7 yabancı paralı askeri yakaladık. Bunlar, Venezuela'nın barışına karşı terörist eylemler gerçekleştirmeyi amaçlıyordu," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Maduro, kasım ve aralık aylarında yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 25 milletten 125 kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak, bu kişilerin Devlet Başkan Yardımcısı ve Petro Bakanı Delcy Rodriguez dahil olmak üzere, Bolivarcı devrimci liderlere saldırmak için özel olarak görevlendirildiklerini ifade etti.

10 Ocak tarihinde yeniden yemin edeceğini belirten Maduro, halkın barış, istikrar ve Bolivarcı devrimleri korumak için sokaklarda olacağını kaydetti.

Muhalif Liderden Sokak Çağrısı

Maria Corina Machado, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda tüm Venezuelalılara 10 Ocak'ta meydanlara inerek Maduro hükümetini protesto etmeleri çağrısında bulundu. 28 Temmuz devlet başkanlığı seçiminin galibinin muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez olduğunu yineleyen Machado, Maduro'nun yemininin hükümsüz olacağını savundu.

Maduro Üçüncü Kez Kazandı

Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanlığı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Ancak muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Aralarında ABD, İtalya ve Arjantin'in de bulunduğu birçok ülke, Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanımıştı.

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