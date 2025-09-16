Maduro: ABD Venezuela'da 'rejim değişikliği' İçin Askeri Plan Yapıyor

Maduro, ABD'yi Venezuela'da rejim değişikliği hedefiyle askeri planlar yapmakla suçladı; Karayipler'deki hareketlilik ve komşu ülke gerilimini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta katıldığı bir etkinlikte, ABD yönetimini ülkesinde rejim değişikliği hedefiyle askeri saldırı planları yapmakla suçladı. Maduro, bölgedeki askeri hareketliliğin amacını sert ifadelerle değerlendirdi.

Suçlamaların merkezinde rejim değişikliği iddiası

Maduro, ABD'nin Karayipler'deki varlığını kast ederek, 'ABD, tüm dünya, Latin Amerika ve Karayipler biliyor ki bu, Venezuela’yı sindirmek ve rejim değişikliği arayışıyla yürütülen bir askeri operasyondur' dedi. Ayrıca, 'Ülkeyi parçalamak, Irak, Libya ve Suriye’de yaptıkları gibi istikrarsızlaştırmak, petrolümüzü, gazımızı, demirimizi ve altınımızı çalmak istiyorlar' ifadelerini kullandı.

Hedef: Petrol rezervleri

Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığının amacının açık olduğunu belirterek, 'Kukla bir hükümet kurmak istiyorlar. Tek gerçek şu ki, kısa, orta ve uzun vadede dünyanın en büyük petrol rezervini kontrol altına almak için rejim değişikliğini hedefliyorlar' diye konuştu.

Trinidad ve Tobago gerilimi

Maduro, komşu ülke Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar'ı da Venezuela’ya yönelik olası bir ABD saldırısının parçası olmakla suçladı. Maduro, 'Açıkçası, Trinidad ve Tobago Başbakanı delirdi, gerçekten delirdi. Trinidad ve Tobago’dan Venezuela’ya saldırılar düzenlenmesine izin vereceğini, neredeyse Venezuela’ya savaş ilan edeceğini söylüyor' yorumunda bulundu ve iki ülke arasındaki komşuluk ilişkisine dikkat çekti.

Karayipler'deki askeri hareketlilik

Haberde yer verilen bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasını talimatlandırmıştı. Bu kapsamda, ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson savaş gemileri gönderilmişti.

Maduro ise karşı hamle olarak ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

