Maduro'dan Sert Uyarı: Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın

Maduro: "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın"

ABD'nin Karayipler'e gönderdiği 3 savaş gemisine tepkiler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin güçlü tepki gösterdi.

Özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın, çünkü o topraklar bizimdir ve biz onları güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu politikası ve müdahale eleştirisi

ABD'nin uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştiren Maduro, sözlerini şu değerlendirmelerle sürdürdü: "ABD eğer uyuşturucuya savaş açtıysa, bunu kendi topraklarında, Kolombiya ve Orta Amerika'daki tüm uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalara karşı yapması gerekiyor. Uyuşturucu trafiğini yöneten mafyalar kimlerdir, onlar bunu çok iyi biliyor."

ABD'nin geçmişteki müdahalelerine işaret eden Maduro, "Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir. Venezuela topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür." dedi.

Maduro, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına dikkat çekerek "ABD, Karayipler'de bir askeri konuşlanma gerçekleştiriyor, oysa uyuşturucunun büyük kısmı Pasifik Okyanusu üzerinden sevk ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki uyuşturucu kullanımına ilişkin görüşlerini aktaran Maduro, "Ne yazık ki Kuzey Amerika toplumu, dünyadaki her türlü uyuşturucu kullanımında en yüksek seviyeye sahip. Dolayısıyla ABD'nin 'uyuşturucuya karşı savaş' olarak adlandırdığı girişim başarısızdır. Kendi halkını sahipsiz bırakmış durumdalar ve onları tedavi etmek zorundalar. Gerçek budur." ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık, güvenlik ve bölgesel işbirliği

Maduro, bağımsızlığın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bazıları tehdidin Venezuela'ya yönelik olduğunu düşünebilir. Oysa tehdit hepimize yöneliktir. Birine tehdit varsa, herkese tehdittir. Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Venezuela, özgürlük, demokrasi ve barış için gücünü inşa etmektedir. Her şeyden önce ahlaki güç gelir; haklıyız, iyi insanlarız ve bir idealimizi taşıyoruz. Bugün, bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz."

Devlet Başkanı Maduro ayrıca, uyuşturucu örgütleriyle mücadele kapsamında komşu Kolombiya ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.