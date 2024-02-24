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Maduro, Erdoğan’ın Filistin Davasına Verdiği Destekten Dolayı Teşekkür Etti: Dünyaya Örnek Olan Cesur Bir Lider

Maduro, Fidan’la Görüştü: Erdoğan’ın Filistin Duruşu Dünyaya Örnek! Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Dışişleri Bakanı Fidan’ı ağırladığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesinde gösterdiği cesaret ve Filistin halkına sahip çıkması nedeniyle hayranlık duyduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:32
Maduro, Erdoğan’ın Filistin Davasına Verdiği Destekten Dolayı Teşekkür Etti: Dünyaya Örnek Olan Cesur Bir Lider

TÜRKİYE VE VENEZUELA ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME: HAKAN FİDAN'DAN DEVLET BAŞKANI MADURO'YA ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için gittiği Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

ERDOĞAN'IN DURUŞU TÜM DÜNYA İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Maduro, Bakan Fidan'ın ülkede bulunmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki iş birliğine bu ziyaretinizin katkıda bulunacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil etmektedir. Cesareti ve Filistin halkını savunması hayranlık verici. Filistin halkına karşı katliamın durdurulması gerekiyor. Filistin halkını savunmak için bütün Müslüman ülkelerle Karayip ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri tek ses olup birlikte sesimi yükseltmeliyiz" şeklinde konuştu.

BÜTÜN İNSANLIĞIN GÖZLERİ ÖNÜNDE SUÇLAR İŞLENDİ

Bakan Fidan ise görüşmede, "Sizinle burada olmak benim için büyük bir onur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını ve sevgilerini iletiyorum size. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesinde iki siyasi liderin ciddi bir önemi var. İki ülke arasında gerçekten ilerletilecek çok konu var. Filistin konusundaki tutumunuzdan dolayı size müteşekkiriz. Özellikle oradaki insanların katledilmesi, milyonlarca insanın başta susuzluğa mahkum edilmesi konusunda sessiz kalmadınız. Maalesef bütün insanlığın gözü önünde bu suçlar işlendi" diye konuştu.

HAKAN FİDAN İLE HARİKA GÖRÜŞME

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te gerçekleştirilen görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la harika görüşme. Kardeş halk Türkiye ile sıkı çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve halklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Birlikte yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Görüşmeye Meksika Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile de baş başa görüşme gerçekleştirecek, daha sonra Meksika’ya geçecek.

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