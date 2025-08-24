Maduro'nun Çağrısıyla Venezuela'da Yüzlerce Kişi Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne Kayıt Oldu

Maduro'nun Çağrısıyla Venezuela'da Yüzlerce Kişi Milise Katıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduronun, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıya yanıt olarak yüzlerce kişi Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne gönüllü kayıt yaptırdı.

Maduro'nun Değerlendirmeleri

Devlet televizyonuna konuşan Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne katılımın "son derece başarılı" geçtiğini belirterek halkın ABD gemileri karşısında devasa bir vatanseverlik sergilediğini vurguladı. Maduro, kayıt işlemlerinin pazar günü de süreceğini aktardı ve şunları söyledi:

"Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır."

Maduro, vatan savunmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Vatan savunması bir sevgi göstergesi ve yurttaşlık görevidir. Vatanını savunmayan, ailesini de savunamaz, kendini de savunamaz. Ülkesinin tarihini ve egemenliğini sevmeyen, onlara hayranlık duymayanlar ruhlarını kaybeder. Ben vatanımı sevdiğim için kaydoluyorum. Sen de kaydol, saflara katıl! Yaşasın Venezuela, yaşasın vatan, yaşasın barış!"

Muhalefetin Çağrısı

Öte yandan muhalefet lideri Maria Corina Machado, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada halktan Maduro'nun çağrısına kulak asmamasını istedi. Machado, "Onların seni savunuyor gibi gösterme hedefi var; gerçekte ise güç zayıflıyor. Saygısızlık et, görmezden gel, yalnız bırak onları." ifadelerini kullandı.

Kayıt Noktaları ve Milisin Rolü

Kayıt işlemleri başta başkent Karakas olmak üzere Tachira, Vargas, Merida, Trujiillo, Barinas, Delta Amacuro ve Zulia eyaletlerinde devam ediyor. Halkın kayıt yaptırdığı Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, Venezuela ordusuna bağlı olmakla birlikte esas olarak sivil gönüllülerden oluşan yardımcı bir güç olarak kabul ediliyor.

Milisin görevi, ulusal savunmayı güçlendirmek, toplumsal seferberliği sağlamak ve gerektiğinde silahlı kuvvetlere destek vermek olarak tanımlanıyor. Maduro, 22 Ağustos'taki açıklamasında da çağrısını yineleyerek, "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'nin Hamleleri ve Bölgedeki Gelişmeler

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce imzaladığı kararname ve bölgeye ilişkin askeri adımlarıyla aynı döneme denk geldi. Trump, 15 Ağustos'ta Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti. CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti.