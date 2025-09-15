Maduro: "Silahlı Mücadeleye Hazırız" — ABD'nin Karayipler Hamlesi Gerilimi Artırdı

Maduro: "Silahlı Mücadeleye Girmek Zorunda Kalırsak, Buna Fazlasıyla Hazırız"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin olarak, başkent Caracas'ta uluslararası basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkesinin her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik askeri tehditlerine sert tepki gösterdi.

Maduro konuşmasında, ülke savunması için ülkenin dört bir yanına görevlendirilen 2,5 milyon asker ve milis'ten söz ederek; "Eğer silahlı bir mücadeleye girmek zorunda kalırsak, buna fazlasıyla hazırız." ifadesini kullandı.

Trump'ın Venezuela'yı uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirmesine de değinen Maduro, "Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili verdiği rakamlar yalandır. Trump, elindeki bilgileri teyit etmeden video yayımlıyor, bu ciddi bir durum." değerlendirmesinde bulundu ve Trump'ın 3 Eylül'de paylaştığı "uyuşturucu yüklü gemiye yönelik saldırı" videosunu hatırlattı. Maduro, konuyla ilgili ABD Kongresi üyelerinin bilgi talebinde bulunduğunu ancak durumun netleşmediğini kaydetti.

Maduro ayrıca, ABD ordusunun Venezuelalı bir balıkçı teknesine hukuksuz şekilde saldırdığını iddia ederek, "ABD, Venezuela kara sularında balıkçılara saldırarak askeri bir olay yaratmaya çalıştı. Balıkçı teknesine yapılan bu saldırı tam bir rezalet." dedi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı "yerinde mücadele" gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasını öngörmüştü. Bu kapsamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson savaş gemilerini göndermişti.

Karşılık olarak Maduro, ülkesinde 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini belirterek herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını ilan etmişti. Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Maduro konuşmasında, Venezuela'nın şanlı tarihine atıfta bulunarak, "Venezuela, kendi bağımsızlığını kendi gücüyle kazandı. Venezuela halkını birleştirdik, güçlendirdik, eğittik ve ülkemizin her köşesinde, sokağında ve adasında gerçeğimizi savunmaları için hazırladık." ifadesini kullandı.